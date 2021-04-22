來自新疆的迪麗熱巴擁有異域風情的盛世美顏，以混血兒般的精緻五官、火辣身材，讓她成為大陸新生代花旦，還與佟麗婭、古力娜扎、麥迪娜被封為「新疆四美」，然而事實上不只是迪麗熱巴，她所畢業的上海戲劇學院專出高顏值美女，同班同學竟也有人在娛樂圈發展得有聲有色。

迪麗熱巴剛出道時，以時裝劇《克拉戀人》打開知名度，還獲得國劇盛典最受歡迎新人女演員獎，2017年在《三生三世十里桃花》飾演九尾紅狐白鳳九，更是讓迪麗熱巴一舉爆紅，躍升一線女星，之後只要有她的戲劇必火，超高顏值和精湛演技讓她圈了不少粉絲。

其實迪麗熱巴的大學同班同學袁冰妍和鍾楚曦也不惶多讓，袁冰妍早在2014年就因《白衣校花與大長腿》的阮清恬一角而展露頭角，之後拍攝了多部戲劇《老九門》、《將夜》、《琉璃》慢慢累積知名度，演技實力獲得肯定，她也從一開始青澀的模樣，變得越來越沉穩，成為新一代女神。

而鍾楚曦一開始讀的其實是舞蹈系，後來才轉到迪麗熱巴班上，她拍攝了不少廣告作品，還是許多時尚品牌指名的封面模特兒，鍾楚曦的外型高挑纖瘦，頗有超模風範，也因此圈粉無數，2020年她的戲路打開，以電影《蕎麥瘋長》獲得東京國際電影節最佳女主角獎，同年12月又以電影《八月未央》拿下澳門國際電影節最佳女主角獎，無論是她還是袁冰妍，在顏值、演技方面都不輸給迪麗熱巴。

(中時新聞網)