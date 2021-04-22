民進黨立委以去威權為由，要求國軍拆除軍營中的蔣介石銅像，否則就要刪砍國軍的旅費。國民黨前副祕書長蔡正元在臉書酸諷：民進黨是「把國軍當軍奴」。

蔡正元說，民進黨徒要國軍拆除軍營中的蔣介石銅像，因爲蔣介石是「威權象徵」，如果國軍拒不拆除蔣銅像，民進黨徒要刪砍國軍的旅費。

他說，民進黨徒認為，國軍雖是蔣介石一手創立的武力，但現在國軍吃民進黨徒的飯，就要跟著民進黨徒去拆蔣銅像，怎麼還可以心懷蔣介石的創業功勞？

蔡正元說，在民進黨徒的內心，如果國軍不敢砍蔣銅像的頭，就不會為台獨上戰場送命。當年日本政府滅基督教的做法，就是逼基督徒踩踏耶穌像，民進黨現在也玩同樣的把戲。

他指出，民進黨只准有「台獨威權」，不准有「蔣氏威權」，儘管蔣介石的威權或威望，早已被民進黨妖魔化得屍骨無存，連被蔣家提拔的馬英九，也不敢替蔣介石講句公道話，現在可能只剩國軍還會懷念蔣的功績。

蔡正元認為，民進黨的理論是，不論蔣介石對台灣有再大的功勞，只要幹過威權的事，就要把蔣介石打入十八層地獄。相對的，不管民進黨幹再多的壞事，只要高舉台獨大旗，大砍蔣介石銅像，都站在轉型正義的道路上。

蔡正元強調，民進黨徒當然不容許國軍可以有自己的小心思，一切都得聽民進黨，諒你國軍也不敢兵諫民進黨，民進黨吃定國軍當軍奴，連一點尊嚴都不給，國軍又能怎樣。

(中時 )