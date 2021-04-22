台鐵改革勢在必行，新任局長杜微今日表示，台鐵票價25年沒有調整，票價合理性部分會評估，並在今年底前依程序提報交通部。交通部長王國材則澄清，台鐵體質調整要通盤考量，票價調整不會是優先選項。

杜微指出，目前還沒有非常明確的數字，但票價調整絕對是朝合理化方式進行。台鐵過去每2年就會提報一次票價調整方案，這次也會依照程序，今年底前會提報。他強調，之前沒有調整，不代表未來不會動，而合理票價是維持正常營運的重要一環。

交通部長王國材稍晚則說明，台鐵改革要分階段性，對於財務公平部分，有20多個小站是因應服務開的，這些虧損應該補足。還有退撫盈餘繳國庫等歷史因素，需要全盤考慮台鐵的財務狀況，現在已經有在修《鐵路法》，盼能改善台鐵體質、增加收入，票價不會是優先考慮方案。

台鐵人力部分，目前正在盤點，軌道人才進來不像餐飲很快就能上手，需要時間接受訓練、養成經驗，怎樣調配新增員額，把這些人力做最適當配置，養成好之後效能就會提升。

台鐵70公里以下的短途旅客佔7成之多，票價收入卻只佔3成；反而僅佔3成的長途旅客，票價收入佔達7成，因此台鐵若要漲價，可能鎖定短途旅客。

台鐵自1995年9月以來就未調整票價，交通部曾向行政院提報方案，例如區段費率範圍為70公里，基本里程10公里收費20元後，起碼里程每5公里增加5元，最高為80元；超過70公里的長途旅次與東部幹線，則沿用現行票價。

(中時 )