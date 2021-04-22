你對身心障礙福利服務中心的想像是什麼？裝潢陳舊、有味道、或氣氛冰冷？在2020年之前，新竹縣身障中心就是如此，但現在則翻轉社會大眾的刻板印象。

新竹縣身障中心現在不只設有社福日間照顧中心和身障小型作業所，也設有複合式商場和創客中心，未來也將開放社區體適能中心，是一處老少咸宜的共生共融空間。每個月有一次的周末，門口長廊會舉辦假日市集或親子活動，吸引民眾駐足參與。

換句話說，當你走進來，可以在一樓的網美餐廳內用餐、喝咖啡，也能向身障店員購買冰淇淋；若帶著孩子，可到閱讀書屋區遊戲。你會遇見下樓走動的阿公、阿嬤、或身障朋友，還可能碰到來這兒討論產品開發的科技創客。

這些情景，就像在社區裡生活一樣自然。沒有人會因為身旁有失能失智長輩或身心障礙朋友，就顯得害怕或行為拘謹。

打破框架！身障中心設商場、創客空間、運動館，讓長照變得很不一樣。(圖/康健雜誌提供)

將新竹縣身障中心重新改造的團隊，就是錸德科技公司所成立的錸德文教基金會。錸德文教基金會以引進日本夢之湖減法照顧模式而聞名，在台灣已陸續設置4家日照中心，第四家日照中心就位於新竹縣身障中心的2樓。

錸德文教基金會於2018年接受新竹縣政府委託，以與生活合好的理念，將原本提供身障、早療及輔具租借的身障中心，重新改造成兼顧社區融合及樂齡健康的場域，創造「合好一起錸」新服務模式。中心於2020年7月重新啟用。

新竹縣身障中心一樓設有複合式商場，可去網美餐廳內用餐、喝咖啡，也能向身障店員購買冰淇淋。(圖/康健雜誌提供 陳弘璋攝）

為何有這樣的構想？錸德文教基金會董事長、錸工場創辦人楊慰芬不吝分享：「是參訪完日本佛子園的啟發。」佛子園是日本共生社區的典範案例，融合不同年齡世代及身心狀況有差異的族群，讓大家在社區內安居，彼此理解包容。

楊慰芬幾年前參訪佛子園時，遇見一位日本身障朋友跟著她和工作夥伴到處趴趴走。但當她要請這位朋友吃冰淇淋時，對方先徵詢店家員工的意見，店員不僅不同意，還告訴這位身障朋友：「你該回小作所了吧！」

令楊慰芬好奇的是，為什麼店員能規範身障朋友？為何身障朋友沒有門禁？原來在佛子園開店的商家，員工不是社工就是受有訓練，可以時刻關心在佛子園內走動的使用者，遇到安全問題或脫序狀況，也能隨時通報處理。

楊慰芬說，「合好一起錸」則像是小型的佛子園，也安排商場店員上課受訓，促進社區融合。同時，商場也提供身障者就業機會，讓他們可在1樓商場協助販售商品，或到各樓層做簡單的清潔整理工作，「透過社交刺激，能培養身障朋友照顧自己的能力，支持他們在地生活。」

●創客進駐》隨時能下樓請長輩驗證產品

值得一提的是，3樓創客中心吸引大新竹地區、和高齡產業相關的多元團隊進駐，類別包括有太陽能、IC設計、VR技術、機器人、通用室內設計等，因辦公空間共享，彼此還能碰撞出創意火花。如果需要連結創投公司，也能在這裡找到相關資源。

創客中心設立在身障中心的好處，就是能直接驗證銀髮或健康產品好不好用。有團隊就將開發出的銀髮鞋墊、睡眠偵測裝置、或健腦遊戲等，帶到2樓供日照中心的長輩測試，蒐集使用者經驗的回饋後再修正，改良產品。

新竹縣身障中心的3樓是創客中心，開闊的公共辦公室吸引大新竹地區、和高齡產業相關的多元團隊進駐。(圖/康健雜誌提供 陳弘璋攝）

不過，最特別的還是2樓的日照中心。憑藉著錸德母公司的優勢，日照中心的行政運作導入不少科技元素幫忙，可以看到照服員、社工和護理師人手一支手機或平板電腦，讓文書工作及護理紀錄全數電子化。

例如，員工大範圍掃瞄一下活動白板，長者每天自己安排的專屬活動課表就能輸進雲端系統進行活動排程。資料上傳後，可同時透過手機App通知給遠方的家屬知曉，讓家屬從電子聯絡簿中掌握長輩的活動參與度，並且和日照中心工作人員溝通，這些便利，目的都是把時間還給工作人員。

「我們希望員工的眼睛多一點在長者身上，而不是處理繁瑣的行政和文書工作，」楊慰芬說道。也因為這套管理系統夠好用，弘道基金會也引進至部份據點，節省人力與時間。

為了讓這200坪空間大的日照中心能時常迴盪著長輩的笑聲，日照中心的員工刷卡系統更採用「微笑打卡」，臉上掛有微笑才能打卡成功。楊慰芬說，這是希望提醒員工，要帶著好心情與長輩互動，帶動日照中心的好氣氛。

憑藉著錸德母公司的優勢，日照中心的行政運作導入不少科技元素，目的是把時間還給工作人員。(圖/康健雜誌提供 陳弘璋攝）

●減法照顧》長者靠運動賺「錢」買服務

如同錸德基金會設置前3家日照中心的照顧宗旨，這裡的日照中心也秉持減法照顧。「減法照顧是盡量讓失能者凡事自己來，鼓勵老人家自己決定選課，動手做事，不剝奪長者自理的能力，」楊慰芬解釋道。

楊慰芬強調，這不是要讓中風的長輩能健步如飛，而是鼓勵長輩靠著還可以活動的手腳，維持原來的生活，不要還沒嘗試前就自我放棄。所以，照服員的工作是守護，而不是出手幫忙。

記者在採訪時，恰巧遇見年輕型失智者吳老師。吳老師雖然行動自如，但短期記憶力差，他向記者打了4～5次同樣的招呼。不過，他待人十分熱情，還從隨身包包中掏出「夢幣」，從磨豆開始，自己沖泡咖啡請記者享用。

夢幣是日照中心特有的通用貨幣，設計概念是希望鼓勵長者透過運動賺取夢幣，再拿夢幣去買享受型的服務，例如做料理、揉麵包、泡茶、沖咖啡、按摩、唱歌等。不只能讓長者更有動力運動復能，也能刺激他們的腦力做數學的加減運算。

年輕型失智者吳老師從磨豆開始，自己沖泡咖啡請記者享用。(圖/康健雜誌提供 陳弘璋攝）

吳老師就是靠著走路賺夢幣，每天早上花50元夢幣，安排自己去「喝咖啡」享受一番。即便是不用到日照中心的日子，他在家也會動手沖咖啡給太太喝。辛苦照顧他多年的太太一開始相當訝異，也對先生的進步感到開心和感動。

錸德文教基金會主任張玉環分享，日照中心有一位奶奶中風後心情非常憂鬱，因為她不喜歡麻煩別人幫忙穿衣沐浴，情緒一來就哭得很傷心。這讓獨自照顧奶奶的女兒壓力也很大，母女互動緊張。

長者扣完衣服上的釦子、黏扣魔鬼氈等，就能獲得50夢幣。(圖/康健雜誌提供 陳弘璋攝）

「但在我們的鼓勵下，奶奶嘗試自己洗澡和吹頭髮，」張玉環說，奶奶將吹風機掛在架子上，就能一邊用吹風機、一邊用可活動的手撥頭髮。「當奶奶發覺不必再麻煩別人，心情變得開朗，臉上多了笑容，母女互動也變好了！」

為了讓員工貫徹減法照顧，2樓日照中心的大門口就高掛著減法照顧宣言，時時提醒員工尊重長輩的三種能力：可以自理的能力、無法自理的能力、好像做得到又好像做不到的能力。

有趣的是，為了能讓長輩自行走路活動，日照中心環境營造錯落的家具擺設，到處設有大型儲物櫃，讓長者每走一步路，都有東西可以扶著走。

「這就是我們想要看到的，長輩想要做什麼事都能盡量自己做到，還可以自己安排每天來日照中心的生活。我們尊重彼此的差異並互相守護著，讓大家都能充滿笑容。」楊慰芬面露笑容說道。

(中時新聞網)