東元改選開打，東元會長黃茂雄陣營的對外徵求股東委託書內容曝光，反對黃育仁陣營提出的轉投資事業檢討改進案，在意見聲明中，東元董事會認為，依專家意見，轉投資事業檢討改進案有害公司發展，因此提出反對意見。

東元股東會預計5月25日舉行將改選董事，東元父子黃茂雄與黃育仁徵求股東委託書正式開戰，雖然黃茂雄與東元大股東寶佳未列入徵求人，但是其陣營仍透過全通、長龍和凱基證券對外徵求。

根據黃茂雄陣營徵求委託書資料，東元董事長邱純枝以徵求人身分透過全通事務處理、長龍會議顧問以及凱基證券，對外徵求持股1000股以上股東委託書，將參加東元股東會並選舉董事，支持黃茂雄、大股東寶佳集團以及華新麗華共推的11名董事候選人。

徵求委託書內容，除了支持公司提出的營業報告書及財務報表案、並支持承認盈餘分配案外，反對黃育仁陣營提出的轉投資事業檢討改進案。

在意見聲明中東元董事會認為，依專家意見，轉投資事業檢討改進案有害公司發展，不應列入，但為避免紛爭，列入此次股東常會議案，由股東進行討論及表決。

此外東光投資法人代表游文杰、光元實業法人代表林信一、東和國際投資法人代表高東海，分別透過全通和長龍對外徵求股東委託書，對股東會議案意見與邱純枝相同。

東元提出的11名董事提名人選來看，黃茂雄以東和國際投資代表入列，邱純枝以東光投資代表人身份入列，高渭川則是大股東華新麗華代表人，程本清則是合遠國際投資代表人，根據資料，合遠國際投資負責人白淑貞也是寶佳資產管理的監察人。

市場人士分析，11名候選人中，周守訓和黃協興由寶佳集團推薦，加上程本清，寶佳集團此次推薦2席董事和1席獨立董事；華新麗華則推薦1席董事。

黃茂雄與寶佳集團創辦人林陳海及華新麗華董事長焦佑倫，日前聯合發出公開信徵求股東委託，3人並罕見同框對外宣示結盟不變，並表示支持東元現有經營團隊繼續耕耘、穩步創新，也徵求股東的委託書支持公司提名，讓專業團隊持續穩定公司獲利，積極推進未來產業發展。（編輯：潘羿菁）1100422

(中央社)