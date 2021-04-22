女星劉嘉玲和丈夫梁朝偉從交往到結婚，彼此相伴長達31年，是演藝圈難得的模範夫妻，不過梁朝偉婚前曾與張曼玉傳出曖昧情，引起劉嘉玲的不悅，與張曼玉形同陌路。近日劉嘉玲到餐廳點餐，竟然被服務員認成張曼玉，她雖然露出無言的表情，仍高EQ自嘲為「林青霞」，自娛娛人的舉動被網友讚爆。

劉嘉玲昨（21日）透過微博貼出一段影片，畫面中，她戴著黑色帽子、墨鏡，身穿藏青拼貼卡其色的硬版風衣，在上海某間餐廳點餐，被男服務生當場認出是大明星，劉嘉玲聽得心花怒放，但不想引起騷動，叫他講小聲點，未料服務生居然脫口而出：「你先生是梁朝偉是吧？我一眼就看出你是張曼玉啦！」劉嘉玲馬上收起笑容，表情逐漸母湯，沉默幾秒後才開口：「老闆，你認錯人了，我是林青霞」，在服務生留下紙筆要求簽名後，劉嘉玲悠悠的喃喃自語：「唉～我寫什麼名字好呢？」

劉嘉玲被服務生誤認成張曼玉，非但沒有生氣，還乾脆「一錯再錯」自稱林青霞。（圖／微博@劉嘉玲）

事實上，這位男服務生是上海滬劇院演員徐祥，曾在上海滑稽劇團當青年演員，拍過電視劇《愛情的邊疆》，現在轉當網紅拍攝多支以上海為主題的短影片，他將劉嘉玲認成張曼玉的行為，引起廣大網友的熱議，紛紛留言：「說誰不好，非要說張曼玉」、「膽子大歐在劉嘉玲面前提張曼玉」、「徐祥出息了」、「哈哈哈，笑死我了」徐祥本人也在底下解釋：「對不起，因為您戴著眼鏡沒有認出來。下次我就記住啦！嘉玲姐！《你好李煥英》是真的好看！」

(中時新聞網)