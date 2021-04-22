巧新(1563)公布2020年營收54.41億元，營業利益3.81億元，歸屬於母公司業主淨利2.22億元，每股盈餘1.14元，擬配每股2元現金股利。

巧新去年上半年受疫情拖累，海外客戶封城停工影響，上半年每股虧損0.97元。下半年陸續解封後，客製化輪圈出貨逐步回升，尤其在超跑、豪華汽車品牌車廠需求上，已較去年上半年增加許多，雲林斗六廠產能利用率從去年9月以來維持近滿載。

業外部分，鋁價回沖的利益，抵銷雖然台幣升值不利因素，下半年轉虧為盈，第3、4季合計稅後淨利4.12億元，每股盈餘2.11元。

電動車方面，目前已交貨的電動車款包括Porsche Taycan、Jaguar I-pace、Ferrari Stradale、Volvo XC60、Lexus LC500及Bentley Bentayga陸續接到客戶持續增量需求。MIH聯盟於3月首次舉辦會員大會，宣佈電動大巴(E-Bus)將在2022年量產上市、C級距電動車(Model C)將在2023年量產上市，巧新為鴻海MIH聯盟的鍛造鋁圈合作廠商，已開始積極討論新款電動車的客製化輪圈的相關細節。

(時報資訊)