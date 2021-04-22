塑膠射出廠—台翰精密科技(1336)在大陸立訊集團—宣德(5457)入股後，積極跨入3C領域擴大產品線，隨著客戶訂單增溫，台翰預估，營運將逐季攀升至第3季，今年營運可望優於去年。

台翰精密早期曾生產3C領域產品，但因效益不佳，之後將產品重心放在多功能事物機/印表機等，去年12月27日宣德取得台翰約19.47%股權，之後宣德再增加持股至目前約23%，台翰亦在3月12日公告宣德董事長蔡鎮隆、宣德科技董事張誌仁及立訊精密工業行銷業務總一處高級經理李嘉和出任公司法人董事，宣德正式介入台翰營運。

在宣德介入台翰營運後，台翰逐步擴大產品線，目前已陸續切入3C領域產品，可望成為公司營運新動能。

台翰第1季營運受到淡季、客戶端因上游電子原物料缺料造成拉貨力道減緩及越南廠區因疫情短暫停工等因素影響，3月合併營收新台幣1.23億元，月增57.13%，但年減19.44%，累計1至3月合併營收為3.77億元，年減19.33%。

台翰表示，3月主要客戶貨力道增加，驅動公司產能稼動率逐步提高，目前印表機/事務機產業仍面臨部份電子原料零組件供應短缺的問題，致使客戶對於台翰旗下塑膠射出成形的拉貨力道減緩，但主要客戶看準後疫情時間居家辦公及遠距教學等宅經濟商機，仍與公司持續開發多款新材料及技術應用升級之印表機/事務機新機種，以搶食市場份額，隨著主要客戶需求持續增加，第2季及第3季營運可望逐季攀升。

(時報資訊)