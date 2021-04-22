美系外資針對聯電(2303)出具最新報告，看好聯電的調漲價格，將帶動毛利率、營業利益率，調升聯電目標價由58元至59.7元，但在資本支出上因為拓展產能惟須留意，維持聯電中立評等。美系外資表示，聯電受益於優異的代工廠嚴密性，具有高利用率，並針對客戶有更佳的定價能力，預計聯電在2021年、2022年的混合平均售價將提高9.5%、3.9%，也因此，預估聯電今明兩年營收將成長26%、28%，但儘管定價策略是聯電的優勢，但其更進一步的優勢是有額外的有效產能增加，惟聯電在資本支出方面將更為謹慎，故維持聯電中立評等、調升聯電目標價由58元至59.7元。

美系外資表示，聯電第一季營收471億元，大致上符合預期，且在更加的訂價策略上，預估其第一季毛利率、營業利益率也將成長，分別落在26.1%、14.0%，每股盈餘預測為0.52元。

美系外資表示，因為現階段市場產能緊張，目前包括聯電在內代工廠正在重新定價，但大規模的價格上漲，恐僅是對於有明顯產品增量需求的客戶或者是價格低廉的產品。

聯電其實今年以來已經有多次漲價，8吋晶圓代工報價較去年底大漲約四成、12吋漲幅也達26%以上，美系外資表示，若聯電調整28奈米晶圓價格，則28nm利潤率不再是拖累公司平均水平的障礙，目前聯電的14奈米業務仍遠低於平均水平，缺乏經濟規模創造的利潤率。

(時報資訊)