美元持續走軟，加上全球股市大幅下挫後反彈，致周三(LME)期銅價格上揚，但投資者對於疫情病例增多的擔憂也限制了銅價漲幅。分析師指出，由於在低碳經濟轉型過程對銅需求激增的預期，以及全球經濟復甦，連帶推動銅價再度向今年2月觸及近10年高點的每公噸9,617美元靠近。

分析師表示，銅需求的前景是可預期的，加上美元走弱亦增強了大宗商品的吸引力，但受到疫情感染情況的不確定性，也將限制其漲幅空間。

終場周三(4/21)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲117美元，報每公噸26,939美元；期鎳上漲161美元，報每公噸16,199美元；期鋅上漲1美元，報每公噸2,815美元；期鋁上漲55美元，報每公噸2,364.5美元；期銅上漲123美元，報每公噸9,445美元；期鉛上漲6.5美元，報每公噸2,023.5美元。(商品行情網)

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