庫存增加，周三歐美原油期貨跌近2%；據美國能源資訊署(EIA)公布的最新數據指出，截至4月16日，美國原油庫存意外增加59.4萬桶，與分析師原先預期的減少300萬桶有所差距；分析師表示，美國及中國經濟數據良好，但印度新冠疫情依然嚴峻，多方力道使得近期油價呈先漲後跌的態勢。

加上消息人士透露，石油輸出國組織(OPEC)與盟國組成的(OPEC+)，下周所召開的會議將是屬於技術性質，故不太可能對政策做出重大調整，終場引發賣壓出籠。其中美國原油跌幅1.8%，倫敦原油跌幅1.9%。

美國NYMEX-6月輕質原油期貨下跌1.32美元，報每桶61.35美元；5月熱燃油跌0.03美元，報每加侖1.85美元；5月RBOB汽油跌0.04美元，報每加侖1.98美元；倫敦ICE-6月布蘭特原油期貨下跌1.25美元，報每桶65.32美元。(商品行情網)

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