美國國會兩黨議員周三加速推動旨在抗衡中國的行動,參議院委員會以壓倒性多數通過了一項在人權與經濟競爭議題上向北京施壓的法案,其他國會議員亦提出一項投入龐大資金以促進美國技術研發的措施。

美國參議院外交關係委員會周三以21票對1票通過《2021年戰略競爭法》(Strategic Competition Act of 2021),該法案將送交全院審議。該委員會成員呼籲,仍有必要採取更多措施抗衡中國。

該參院委員會在法案中加入數十項修訂,其中一項將授權美國政府官員抵制2022年北京奧運,但不會要求運動員加入抵制。跨黨派獨立機關美國國際宗教自由委員會(the U.S. Commission on Religious Freedom)亦建議納入這項條文。

此外,一個由參議員和眾議員組成的團體提出了《無盡邊疆法》(Endless Frontier Act),要求在5年內為基礎和先進技術研發投入1000億美元,並斥資100億美元在全美設立新的「技術中心」。

這兩項法案都獲得民主、共和兩黨大力支持,也可望完成立法。在嚴重分裂的美國國會裡,對中國採取強硬路線的想法是極少數的兩黨共識之一。拜登政府亦支持這些措施。

參議院委員會通過的《2021年戰略競爭法》長達280頁,其目的在於透過如提高國際發展資金,以及與盟國和國際組織合作等方式來應對與中國的競爭。這項法案將推進人道主義和民主價值,例如對少數族裔穆斯林維吾爾族所受到的遭遇祭出制裁,並將支持香港的民主。

該法案亦強調必須「優先考慮實現美國在印太地區之政治目標所需的軍事投資」,支持大幅提高該地區與安全相關的撥款,並支持與台灣建立更緊密的關係。

這項法案亦將擴大美國海外投資委員會(Committee on Foreign Investment in the United States,CFIUS)職權。該委員會負責審查具潛在國安風險的金融交易。美國大學對該法案的一項條款感到擔憂,因為該規定要求CFIUS審查一些中國的捐贈與合約。

