萬眾矚目東京奧運男子足球分組出爐！對足球迷來說這可是僅次於世界盃的重頭好戲，也能在場上看到各國足壇好手齊聚一堂，在21日進行抽籤儀式後，《FIFA》也正式公佈了男子組的分組名單，讓我們來看一下本屆賽事有什麼爆點。

這次東京奧運男子足球共16支球隊參加，分成四組A、B、C、D。而抽籤時遵循同一大洲規避原則，代表同一大洲球隊不會在預賽進入同組。這次A組國家分別有地主日本、南非、墨西哥和法國，墨西哥是2012年奧運金牌，而法國實力當然不用多說，但根據《巴黎人報》報導，法國前鋒姆巴佩(Kylian Mbappé)已表明不會參賽，主要考量是他將於今夏踢完歐洲盃，決定自己未來去向。

B組是紐西蘭、韓國、宏都拉斯和羅馬尼亞，這組在16強中實力相對弱了一些，亞洲強權韓國有望在這組出線。C組則是埃及、西班牙、阿根廷和澳洲，其中西班牙和阿根廷都屬歐洲強權，埃及和澳洲恐怕難過這關。

D組有上屆奧運金牌巴西、德國、象牙海岸和沙烏地阿拉伯，這組最大看頭就是巴西將直接強碰德國，兩隊上屆可是金牌戰對手，這屆奧運就在首輪直接對上了，非常刺激，不過本次賽制採每組前2名晉級，所以若兩隊發揮正常，有望一起衝進8強，這樣球迷就不怕後面看不到他們了。

而本次男足賽事將於7月22日點燃，在3輪小組賽過後，每組前2名將晉級8強，接著晉級隊伍將持續爭取4強門票，最後金牌戰將於8月7日舉行，而地點分別在日本鹿島、琦玉、札幌、仙台和橫濱球場進行，相信這次男足精采程度不輸奧運，至於地主日本能走到哪也令球迷們相當關注，期待本屆男足能帶給球迷們更多的火花！

(中時新聞網)