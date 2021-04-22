台灣許多餐飲業者提供高品質服務及友善的用餐環境。一名烏克蘭女子奧莉近日接受YouTuber訪問時表示，第一次到台灣麥當勞消費，卻被店員的服務方式嚇到，用中文點餐，有些中文字她看不懂，但店員卻充滿耐心地聽她講完，令她忍不住大讚「在烏克蘭應該不會有店員如此，去哪裡找這種服務啊！」

奧莉半年前為學中文來台灣長住，日前接受YouTube頻道《不要鬧工作室》訪問，奧莉說半年來她從未去過台灣的麥當勞，一方面認為速食相當不健康，另一方面小時候她對麥當勞的印象是高級的用餐地，唯有過生日時才會去。

奧莉透露，媽媽是一名營養師，從小就受到媽媽飲食管理，因此不曾在她面前吃過漢堡、薯條這類的食物。這次她第一次進台灣麥當勞消費，奧莉表示「我覺得服務態度太好了」，她用中文點餐，不過菜單上仍有部分的字不會念，但店員仍耐心地聽她說，「在俄羅斯、烏克蘭應該不會有這樣的服務」。

奧莉說，她本來內用一杯咖啡及玉米濃湯，臨時想改外帶，結果經理拿了一個紙袋給她，並要她小心燙，令她嚇到直呼「哪有這種服務啊！」由於烏克蘭的麥當勞並沒有販賣玉米濃湯，因此她一直想要嘗試，奧莉喝了一口用十分驚豔的神情說「好甜啊！但我很喜歡」，影片最後奧莉表示，每天在台灣醒過來都非常開心，目前最愛吃的就是台灣的水果，並希望未來有一天家人、朋友也能品嘗。

烏克蘭女生第一次去麥當勞：台灣的服務很扯

(中時新聞網)