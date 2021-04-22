根據衛生福利部108年死因統計和國民健康署106年癌症登記資料，每年超過3千國人死於口腔癌、7千多人診斷為口腔癌。然而，口腔癌涉及面頰、舌頭、唇部和上下頷等部位，除頰粘膜癌之外，舌癌屬口腔第2常見腫瘤，初期會以小潰瘍表現，逐漸會侵犯舌內深處，進而造成吞嚥及說話困難。

●口腔環境長期受刺激 埋下日後罹患舌癌禍根

口腔內的惡性腫瘤多由黏膜上鱗狀細胞惡化所致，正常來說，黏膜具有一定再生能力，若長期受到刺激，可能造成細胞產生變異。

包括如嚼食檳榔、抽煙、喝酒、經常吃過燙或太辣食物、口腔衛生不良、蛀牙、長期裝置不適合的假牙、人類乳突病毒（HPV）感染及暴露輻射線等，都可能成為罹患口腔內舌癌的危險因子。

西醫常見治療舌癌以手術方式為主，晚期術後常合併化療及放療處置；但對於害怕手術治療的病患，透過中醫治療仍可找到一線生機。

●因懼怕舌頭切除 舌癌晚期病患求助中醫

中醫師莊振杉曾收治1名求診時66歲病患，最初因舌尖疼痛，長期服用止痛劑一直無法止痛，就醫檢查後確診罹患舌癌晚期，因懼怕舌頭切除、無法復原，沮喪絕望之餘，由家人陪同前來求診。經過2個月中醫對症治療後腫瘤消失，而舌尖被癌細胞破壞深達1公分，再接續2個月的治療，舌尖部位也逐漸修復，至今8年多以來持續追蹤，未發現復發或轉移。

莊振杉進一步說明，病患前來就診時，舌尖有約3公分的腫瘤，主訴舌尖腫痛，吞嚥困難、聲音沙啞、口乾，還有便秘、失眠等症狀，除服止痛劑緩解疼痛，並無採取任何治療。診斷後發現病患脈象沉、弦而細，舌苔黃旁邊偏紅，開立中醫處方於飯前服用紫根牡蠣湯、十六味流氣飲、陽和湯、浙貝、夏枯草、蒲公英、龍葵加減；飯後給予消積飲1個月。第1次回診後，病患的瘤體明顯變小且吞嚥正常、精神體力恢復、症狀大幅改善。後續添加散腫潰堅湯、養心湯等，治療4個月後已好轉。

●舌部潰傷2周未癒合 舌部出血、麻木應盡速就醫

通常舌頭是最容易被診斷和根治的器官，如果感覺有異樣應提高警覺，包括相同位置的舌部潰瘍逾2周未癒合、舌部觸摸有硬塊、持續感覺舌部麻木或舌部有出血等，皆應盡速就醫檢查。

莊振杉提醒，尋求中醫治療前，應備齊現代醫學檢查報告及血液檢驗數據等，有助於中醫診斷病情、對症治療，舌癌患者若能早期發現、及時治療，預後也較佳。

(中時新聞網)