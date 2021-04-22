營業逾70年的老字號餐廳「銀翼餐廳」負責人張蘋心對前總經理藍隆盛提起確認委任不存在訴訟，台北地方法院認定，董事長等3人以三分之二表決權同意終止和藍的委任契約，雙方委任關係到今年1月12日終止，判決銀翼勝訴。可上訴。

銀翼前身是空軍新生社飲食部，1949年隨著國民政府遷台，隸屬空軍新生社，後改制為民營，主打古老傳統的川、揚菜系，本來是專門招待空軍將領的銀翼餐廳，店名以空軍軍徽上翱翔高空的銀色雙翼為名，故取名「銀翼」。餐廳因涉及樓層違規使用，去年8月一度停業，申請使用執照變更後，又於10月中悄悄復業。

銀翼起訴主張確認與藍的董事委任關係不存在及總經理委任關係不存在，法官認定為財產權涉訟，裁定訴訟標的價額330萬元後，經補繳裁判費後進入訴訟程序，法官認定餐廳主張有理由，判決勝訴。

藍隆盛抗辯，銀翼原有的4名股東2019年打算收回出資額、解散公司，而董事長等人向他稱願意出資1000萬元，他2017年把1000萬元分別讓給董事長和其餘股東等3人，但3人至今未付款項，3人不具公司股東、董事身分，因此不得行使股東權利解任他的董事、總經理職務。

台北地院認為，銀翼董事長等3人在2019年開始成為股東，擁有三分之二表決權，而藍隆盛擁有三分之一表決權，股東表決權過半同意，隨時可以終止和經理人間的委任關係，判決餐廳與藍的委任關係不存在。可上訴。

(中時 )