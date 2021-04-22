文化部人文司前司長朱瑞皓，在擔任傳藝中心副主任期間，將標案資訊洩漏給特定廠商，並收取回扣，以及上酒店喝花酒，遭到起訴。台北地院審結，今依貪汙罪判朱應執行7年10月徒刑，褫奪公權5年，沒收犯罪所得180萬元，可上訴。

另外，北院另判白手套陳金源應執行5年6月徒刑，褫奪公權3年，沒收犯罪所得58萬元；白手套邱祥豪2年徒刑，褫奪公權5年，沒收犯罪所得22萬元，緩刑3年，應繳公庫20萬元；廠商廖育強應執行1年徒刑，褫奪公權1年，沒收犯罪所得34萬元，緩刑2年，應繳公庫10萬元。

檢方指控，朱男任職國立傳統藝術中心副主任時，2018年承辦「台灣戲曲中心三樓多功能廳等空間室內整修工程」標案時，因安慶營造負責人廖育強有意承攬標案，遂透過白手套陳金源與朱接觸，朱即洩漏招標資訊給陳金源，雙方並約定回扣成數。

朱協助安慶營造得標後，2019年1月間透過陳金源向廖育強索賄，廖育強遂交付60萬元現金，由陳金源及邱祥豪轉交朱。朱男另在琴房統包案收受120萬回扣，並接受招待上酒店喝酒。

(中時 )