美式賣場好市多（Costco）的會員制深受台灣人喜愛，不過停車場可免費停車的服務，卻被不少非會員濫用，導致會員找不到車位。新竹好市多最近增設停車場管理亭、自動繳費機，「看起來要開始收費了」，獲會員大讚，稱早該如此。

全台14家好市多，超過半數停車場可免費使用，目前已知僅台北北投店、新北汐止店、新北中和店、高雄大順店等4家的停車場收費。最新傳出，新竹店也將加入收費行列。

有民眾在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，新竹好市多已闢建管理亭，就位在停車場內，另外包括車道柵欄、車牌辨識、自動繳費機等也都陸續引進，「終於要收費了嗎？太好了」。

PO文引起網友熱烈討論，直呼好市多早該建立一套公平的停車場管理制度，「都是附近上班族一早跑來停免費車位，真正會員要去Costco買東西，根本找不到位子」、「本來免費停車是給會員的，立意良善，但在台灣就是有人會佔小便宜」、「有人車子丟在停車場一整天，全家不知道去哪玩」、「其實消費抵停車，對會員很公平，不知道為什麼好市多都不做」。

網友公認台北內湖店最該實施停車收費，因為附近賣場實在太多了，月底又要開IKEA，「濫用停車資源，只會讓當地交通更塞」。

自動繳費機已進駐新竹好市多。（翻攝新竹大小事臉書）

(中時新聞網)