美股消息面：

1.美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存增加59.4萬桶，而市場預期為減少297.5萬桶。上周汽油庫存增加8.6萬桶，少於市場預估的增加46.4萬桶。餾分油庫存減少107.4萬桶，超出市場預估的減少95.6萬桶。上周美國煉廠產能利用率持平，原油進口量減少41.6萬桶/日。

2.美國可能取消對伊朗原油出口的制裁，以及美國原油庫存意外增加，加上對新冠疫情惡化將衝擊經濟前景的擔憂揮之不去，周三國際油價連跌第二天。紐約期油收跌1.32美元或2.1%，為每桶61.35美元，盤中最低跌至60.87美元。倫敦布蘭特期油收跌1.25美元或1.9%，為每桶65.32美元，盤中最低跌至64.96美元。稍早前媒體報導，美國有意取消對伊朗原油出口的制裁，以換取伊朗在核協議談判上讓步。

3.美國公債殖利率與美元走軟，為金價帶來提振，以及新冠肺炎疫情升高帶動避險需求，周三金價連漲第2天，並創下近兩個月新高。紐約期金收漲14.7美元或0.8%，為每盎司1793.1美元，創2月24日來新高。汽車業對鈀金的需求可望持續成長，鈀金價格站上2891.2美元，創下歷史新高。

4.加拿大央行宣布將縮減購買債券規模，並表示可能提前於明年升息，受加元大漲影響，美元指數回落，尾盤下跌0.1%，反轉盤中的上漲0.24%。美元兌加元一度重挫1.23%，最低跌至1.2461加元，創下10個月來最大單日跌幅。

(時報資訊)