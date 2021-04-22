1.台積電(2330)：昨夜ADR漲2.13%，盤初股價彈升至598元。
2.威剛(3260)：昨獲三大法人擴大買超6542張，今早衝上105.5元、拿到百元俱樂部門票。
3.聯電(2303)：昨夜ADR漲2.11%，帶動今早股價彈升逾4%，躍過5日線。
4.第一銅(2009)：昨外資轉買超1726張，加上周三期銅上漲123美元，股價頻頻觸及漲停。
5.中鴻(2014)：漲價題材續燒，外資連兩日買超，盤初疾拉漲停鎖死，40關在望。
6.大成鋼(2027)：土洋對作澆不熄漲價題材熱火，今早亮燈突破50關。
7.中鋼(2002)：追價買盤不停歇，股價漲逾8%、突破40關。
8.益航(2601)：多頭搶進，開盤40分鐘成交量輕鬆突破10萬大張，股價衝漲停16.9元。
9.農林(2913)：身居全台第二大地主，土地資產市值達144億元，早盤放量攻漲停22.45元。
10.尖點(8021)：Q1獲利不俗每股賺0.65元，擴充代鑽產能為營運添柴，底部墊高攻漲5%。
11.毅嘉(2402)：Q2營運續看俏、全年戰新高，整理結束，今早大漲7%。
12.榮科(4989)：營運旺到年底，外資轉向偏多，多方出手勁揚近6%。
13.嘉泥(1103)：轉投資潛利足，資金轉進水泥2線股布局，開盤後急攻漲停。
14.皇昌(2543)：受惠全台興建潮，資金進場卡位，亮燈漲停。
15.台玻(1802)：平板玻璃、玻璃纖維價格勁揚助營運，多頭行情止不住，拚站30元。
16.裕民(2606)：BDI全船型租金揚，散裝航運4月業績靚，早盤跳空68元漲停，天天衝高。
17.敦泰(3545)：神盾出脫、宏碁接棒，股價重新點火，甩連4天頹勢，震盪走揚近4.5%。
18.新唐(4919)：撇外資連5日賣超，晨盤上攻逾4.5%。
19.華新(1605)：業外皆美，買盤青睞，早盤漲逾7%，改寫前高。
20.台火(9902)：新台幣強彈，資產股短線點火，早盤拉出第2根漲停。
21.宏遠證(6015)：握貨櫃三雄多頭行情，外資昨回補，早盤放量漲逾7%。
22.三商壽(2867)：Q1稅後賺16.4億元，早盤漲逾4%，創波段新高。
23.金益鼎(8390)：外資昨轉買超，早盤多頭上攻、亮燈漲停。
24.南紡(1440)：資產股掀落後補漲行情，晨盤直攻鎖漲停，衝上逾10年高價。
25.彩晶(6116)：上半年平板電腦需求強勁，旗下5.3代廠產能持續滿載，營收、獲利成長動能看好，股價連2日觸頂，飆上逾10年高峰。
26.大東(1441)：台幣強彈點火資產活化題材，連兩日亮燈漲停，重返10元票面。
27.儒鴻(1476)：柬埔寨封城影響可控，Q2動能估不減反增，早盤放量攀揚6%，改寫550元歷史天價。(編輯整理：李慧蘭)
(時報資訊)
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