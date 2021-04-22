一名50歲的張先生，因只有一隻腳故出門都需要輪椅代步，也常需要朋友幫忙推輪椅，但因其體重重達135公斤，每次請朋友幫忙都很不好意思，遂下定決心一定要減重成功，對自己健康及朋友都是好事，因此就醫尋求協助，順利減重至目前的65公斤。

●運動只影響10%體重量 飲食控制才是根本之道

安南醫院新陳代謝科主任沈振榮醫師表示，運動很重要，但想要靠運動減重很難，因為再怎麼運動也只能影響10%體重量，所以想要較快瘦就要管好基礎代謝，換句話說，也就是吃得恰如其當，如此才是減重根本有效之道。

●9成熱量消秏 來自於基礎代謝

沈振榮說，曾有減重專家指出「會肥是因為沒有控制好代謝！」。一個人在完全靜止狀態下，如坐辦公室辦公或躺臥床上，身體所需要維持心跳、呼吸基本運作而需要消耗的卡路里就稱為基礎代謝，而人體9成熱量消秏都來自於基礎代謝，只有1成是日常生活中走路、吃飯、上廁所及運動所消耗掉，因此，若吃肚子裡的食物熱量超過基礎代謝，不變胖是不可能的。

●節制飲食 需要超強意志力跟自律

台灣肥胖率已是亞洲第一，但反觀日本、韓國及香港肥胖的人就比台灣少，沈振榮強調，這是因為台灣美食俯拾即是，電視和網路部落客美食料理介紹文比比皆是，身處在美食台灣的大家，要節制飲食不胖真的需要超強意志力跟自律；民以食為天，不是不能吃，只是要怎麼正確吃。

(中時新聞網)