上海車展上特斯拉車主維權事件事發3天，引發了從消費者、企業到行業協會、監管部門的車輪式發聲。繼鄭州當地市場監管部門21日發出回應後，當日深夜，大陸國家市場監督管理總局和中消協也先後表態。而後相隔1小時，特斯拉也發出了它的第4次回應。

大陸國家市場監管總局指稱，近日，上海車展上特斯拉車主維權引發廣泛關注，市場監管總局高度重視，已責成河南省、上海市等地市場監督管理部門依法維護消費者合法權益。同時，強調企業要切實履行品質安全主體責任，為消費者提供優質安全的產品和服務。

中消協也發布聲明指出，企業經營的首要前提是尊重消費者。面對消費者的投訴，企業要認真傾聽，真誠協商，給消費者合理的解釋和有效解決方案。作為汽車生產者，企業掌握相關資料，應當利用專業知識嚴格自查，技術優勢不應成為解決問題的阻礙。

中消協希望涉事企業積極配合調查，主動提供資料和資料，妥善處理消費糾紛，切實保護消費者合法權益。

21日深夜，特斯拉方面再次進行回應。特斯拉表示，已主動與鄭州市市場監督管理局聯繫並彙報相關情況，願意全力配合，提供事發前半小時的車輛原始資料給協力廠商鑒定機構或政府指定的技術監管部門或者消費者本人。特斯拉承諾將承擔鑒定產生的全部費用，無論檢測結果如何都接受。

(旺報 )