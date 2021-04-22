台師大上學年調整上課週數為「16＋2周」，並經台灣大學系統協定，延續至110學年度，校方近日決議通過下學年行事曆，開學日提前至9月1日，台大、台科大也各自通過校內會議，3校同步實施，將是大學首度與全國中小學同星期開學。

過去幾十年來，漫長暑假過後，新學年開始，全國中小學都訂9月初或8月底開學，各大專院校也都依慣例，9月中或下旬陸續開課，不過，台師大、台大和台科大今年將在9月1日週三開學，距中小學開學日8月30日差一天。

台師大表示，學校近日舉行行政會議，決議通過110學年度行事曆，經台灣大學系統3校協定，110學年度仍延續「16＋2周」模式，並規畫於111學年起調整上課週數為16周。

台師大決議通過110學年度行事曆，經台灣大學系統3校協定，110學年度仍延續「16＋2周」模式，校方彙整重要時程並對外公告。(台師大提供／李侑珊台北傳真)

因應提早開學日與週數縮減政策，台師大提到，也提早考試時程，並取消兩天校際活動日，春假連續假期將恢復為4天。同時，為落實「16＋2周」模式，校方也將期末考日期設在第16周，畢業典禮也從往年第16週提前至第14週，預計於明年5月21日舉行，確保該週教師可結算學期成績，最後兩週由教師提供學習指引，學生進行自主學習，即所謂「＋2周」。

台師大教務長劉美慧表示，積極朝111學年度調整每學期上課16週的方向規劃畫，將有利於接軌國際學制，強化學生自主學習能力，成為臺灣高等教育創舉，並研議推動第三學期，讓學習規劃更有彈性。

劉美慧強調，這些改革是期待課程精簡深化，同時透過規劃第三學期，讓學生多與業界連結、參加企業實習，或到海外交換、打工，甚至規劃提早畢業。

劉美慧進一步指出，我國大學每學期長達18個星期，比許多國家的15周長，去年曾因疫情延後兩週開學，但維持原時間放暑假，就是率先試行16周，校內師生普遍持正面態度，這學期因此首度實施「16＋2周」，未來將持續依據師生反應來修正。

至於「僑生先修部」，台師大指出，則不受大學部提早開學影響，開學日仍維持9月16日與明年2月21日，因此僑生先修部春季班與秋季班相關時程，如宿舍入住、新生註冊等仍與往年相似，並無太大差異。

(旺報 )