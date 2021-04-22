「桌球CP」福原愛、江宏傑最近傳出4年婚變，讓先前看好祝福兩人的粉絲都惋惜不已，最近《命運好好玩》剪出眾人討論兩人婚變內幕的精華，許聖梅批評福原愛被有「橫濱大谷翔平」的高帥男騙得悽慘，虧她眼睛該放亮一點，眾人還是希望兩人能和好，許聖梅更笑說會不會過陣子兩人就出來開記者會宣布懷了第3胎。

福原愛、江宏傑4年前在台灣開記者會宣布結婚，後來兩人更到東京迪士尼辦婚禮，有如王子與公主婚姻的現實版，但沒想到今年初福原愛就透過視訊跟江宏傑提離婚，不久日本媒體就拍到福原愛與高帥男共遊橫濱，兩人還住進同一家飯店，但福原愛強調絕無不倫，兩人是各住一間房。

許聖梅虧福原愛眼睛要放亮一點。（圖／翻攝自命運好好玩 官方頻道 Youtube）

近期，許聖梅在《命運好好玩》中還原高帥男被發現是已婚身分的經過，指出福原愛和高帥男當時是租車玩了三天兩夜，旅行結束還車後，車行老闆在車內看到疑似福原愛的髮圈，更發現車輪磨壞了，老闆便傳訊給高帥男要求賠償，結果遭已讀不回，循線找到高帥男的住所後，竟發現開門的是高帥男的妻子。

許聖梅打趣說，福原愛起初曾問高帥男有無女友？高帥男也不算說謊，雖稱沒有，但沒有進一步解釋有太太，而車行老闆上門時，高帥男正要跟妻子去看櫻花，又澄清沒有做出不倫的事，令許聖梅忍不住酸：「小愛啊！有的時候眼睛也要張亮一點」，主持人何篤霖則說還是很遺憾兩人婚變，希望兩人破鏡重圓，許聖梅接著回會不會兩人後來出來開記者會宣布懷了第3胎？粘嫦鈺則懷疑問說：「是誰的？」許聖梅樂觀說不無可能，「兩個都很年輕」。

(中時新聞網)