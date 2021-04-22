台中市政府警察局第四分局大墩派出所，日前下午接獲１名婦人至所報案，表示在路上發現一名疑似失智的老婆婆，因老婆婆無法明確表達家裡住址，只好將她載到派出所請警方協助。當時擔服備勤的警員葉柏逸眼尖從老婆婆身上背包上發現姓名和家屬聯絡電話，立即通知83歲江姓老嫗的孫子25歲的江男至派出所將奶奶接回家，家屬非常感謝員警與熱心民眾的協助。

警方指出，葉員於上週六14時許擔服備勤勤務時，見一名婦人急急忙忙的走進派出所內，熱心的葉員主動向前詢問，婦人稱剛在文心路上看到一名老婆婆神情無助的站在路邊，便上前關心，發現老婆婆有些重聽且疑有失智情形，原本想開車送她回家，但老婆婆無法清楚的表達家裡住址，於是載到派出所請警方協助。

葉員初步瞭解後先將老婆婆攙扶下車至所內休息，關心並安撫其情緒後，機靈的葉員仔細查看發現老婆婆的背包上有淡淡的筆跡，上面寫著「走失請與我聯絡，謝謝」，且有註明姓名與電話號碼。

葉員隨即撥打該電話通知老婆婆的孫子江男(25歲)，不久江男就趕到派出所，江男表示奶奶時常外出後便忘記回家的路，所以在她的背包寫上電話，萬一走失時，熱心人士才能聯繫上他，幸好有熱心民眾幫忙報案，才能及時協助奶奶安全返家，家屬表示對於警方積極協助之舉備感溫馨，感謝萬分。

大墩派出所所長葉信良呼籲民眾為提升迷失老人成功尋回率，可善用政府提供之防走失免費資源，到各縣市政府社會局、區公所或失蹤老人協尋中心申請愛心手鍊，亦可申辦NFC預防走失智慧手環，多一道手續、多盡一份心，就能造福更多弱勢族群。

(中時 )