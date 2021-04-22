納達爾在巴塞隆納網球公開賽第一輪贏得辛苦。（美聯社）

在蒙地卡羅大師賽止步8強的西班牙「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal），本周挑戰巴塞隆納網球公開賽，第一輪面對世界排名第111的白俄羅斯選手伊華舒卡（Ilya Ivashka），在先輸一盤的情況下連追兩盤，以3比6、6比2、6比4勝出，而義大利好手佛格尼尼（Fabio Fognini）卻因為辱罵線審遭到取消資格。

佛格尼尼是在0比6、4比4一盤落後西班牙選手米拉耶斯（Bernabe Zapata Miralles）時失格，因為線審向主審申訴佛格尼尼使用不當言詞，佛格尼尼否認、失望離場，還敲擊了球拍。

佛格尼尼喊冤道：「發生在我身上的事很莫名其妙，我好好調查一下，我為了子虛烏有的事挨罰。」

大會第9種子佛格尼尼驚愕中出局，西班牙名將納達爾則是苦戰晉級，納達爾開賽前兩局都丟掉，第3局自己的發球局也打得很吃力，最終讓出首盤，不過他也很快地找回節奏，後兩盤讓對手難以招架，朝個人第12度在這站賽事封王前進，而納達爾過去9屆巴塞隆納公開賽6度封王，維持在紅土賽事的高勝率。

(中時 )