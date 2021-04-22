66歲的保羅阿公，7年前開始手不受控制的抖動，最後連吃飯、喝水、扣扣子等日常都有困難，原本以為自己是帕金森氏症，經過雙和醫院副院長同時也是神經內科專長的胡朝榮醫師診治後，確診為原發性顫抖症。現在固定吃藥，並搭配健身運動，控制十分良好，甚至還獲得健力比賽長青組的金牌。胡朝榮醫師表示，個人臨床經驗看來，肌力訓練可以加強肌肉控制能力，以改善顫抖症狀。

66歲的保羅阿公，原本手抖到無法喝水、寫字，訓練後動作穩定，還獲得健力比賽金牌。(圖/健康醫療網提供)

●手抖不一定是帕金森 原發性顫抖症人數多十倍

談到手抖，許多人都會聯想到帕金森氏症，胡朝榮醫師表示，帕金森症患者大約在3萬人內，原發性顫抖症其實更常見，約有30萬人。

原發性顫抖症（Essential Tremor）平均就醫年齡為40-50歲，因腦中的運動迴路出現問題，導致持續性顫抖，大多在手部有動作時（如寫字、拿湯匙）產生顫抖，也可能發生在頭部、腿部，相較於只在靜止時抖動的帕金森氏症，此為最大差異。

●有家族史者應避免刺激藥物 壓力亦可能誘發顫抖

多數患者都有家族史，症狀可輕可重，有些人在緊張時或有壓力時，會加重或誘發顫抖，平常不一定影響生活，但也因此許多需要手部穩定的職業可能會受到影響。目前尚未發現明確的危險因子，但有家族史的患者應該特別注意，避免服用到刺激中樞神經的藥物，如氣喘、COPD部分用藥有疑慮可能會誘發病情。

●可以藥物控制症狀 或腦部手術阻斷迴路

目前原發性顫抖症無法治癒，僅能用藥物抑制中樞神經，控制症狀。胡朝榮醫師也提到，若為嚴重患者，藥物療效不佳，日常生活受到影響，則可考慮深部腦刺激術（DBS）、燒灼術、神波刀等手術。神波刀為磁震造影聚焦超音波，以核磁共振找出有問題的視丘位置後，再以聚焦超音波阻斷迴路。治療時無須麻醉，全程清醒，並隨時在過程中確認症狀是否有改善。

●肌力訓練加強肌肉控制能力 運動、好心情緩解症狀

雖然目前未有大規模研究證實，運動對原發性顫抖症的影響，但胡朝榮醫師表示，個人門診中的患者，只要有進行肌力訓練者，相對症狀都控制得不錯，肌力訓練可以加強肌肉與神經的連結，使肌肉控制能力變好，進而改善顫抖症狀。他也建議，若症狀影響到生活、工作時應就醫，用藥時機可與醫師討論，也可以在必要時用藥就好，同時應調整心情，減少焦慮，才能使症狀更緩解。

(中時新聞網)