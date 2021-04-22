媒體報導行政院長蘇貞昌曾致電總統蔡英文，要蔡放手公股行庫人事，甚至嗆聲「叫妳的建忻（時任總統府副秘書長）不要打給我的部長（財政部長蘇建榮）」，作為當事人的考試院秘書長劉建忻今天對此澄清，「沒有這個事情。」

因為牛肉麵事件請辭下台的前行政院發言人丁怡銘悄悄回鍋擔任行政院有給職顧問，讓蘇貞昌的用人哲學被外界討論，有媒體透露蘇把公股行庫人事案一手抓，不讓蔡干預，更直接打電話給蔡英文說，「叫妳的建忻（時任總統府副秘書長）不要打給我的部長（財政部長蘇建榮）」。

國民黨立委吳斯懷今天在立法院司法法制委員會質詢劉建忻時，提到現在政論節目這個話題很熱門，是不是當事人應該說明一下？劉建忻表示，他知道有這個新聞，「事實上沒這個事情。」

吳斯懷則認為這樣的消息一直傳出來民眾觀感不好，一下子出現丁怡銘打電話去立法院長辦公室開嗆，一下子又傳出總統府秘書長打電話去找財政部長，然後行政院又放這些話給媒體，整個憲政體制好像有問題，人民看在眼裡，觀感不好。

(中時 )