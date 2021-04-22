海運股全面噴發，長榮(2603)市值今天盤中突破4200億元，超過大立光(3008)，上演航海王打敗股王戲碼。

長榮昨日以75.9元作收，今天開盤再度創波段新高，來到81.9元，漲幅接近8成，而使得昨天市值站上4000億元後，今天盤中突破4200億元，超越大立光4100多億元，居台股市值第18大位置。

航運景氣熱到不行，航運族群近期連番大漲，陽明(2609)和萬海(2615)市值也同步創高，以昨日收盤價計算，萬海市值已衝至1988億元，今日市值正式突破2000億元至2107億元左右，陽明則來到1350億元。

法人認為，受先前蘇伊士運河堵塞事件影響，短期市場面臨運力不足狀況，櫃位供給趨緊，上海港船舶平均艙位利用率已接近滿載。美洲線方面，儘管疫苗施打已有一段時間，惟防控效果尚未顯現，碼頭作業效率仍然偏低，塞港問題影響貨櫃周轉率，空箱回運不足導致船期延誤與運力減少，美西線及美東線運價漲至歷史高位，預期運價上漲將驅動航商營收及獲利居高不下。

(時報資訊)