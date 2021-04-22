麻辣鍋業者老四川(2741)董事會通過2020年財報及股利分派案，雖受疫情及比較基期較高影響，獲利降至近8年低點、每股盈餘（EPS）2.8元，但董事會仍決議擬超額配息3.5元，以昨（21）日成交均價41.43元計算，現金殖利率達約8.45％。

興櫃交易的老四川股價1月底下探37.3元的9個月波段低點，隨後回升至40～42元區間盤整。受高殖息率題材激勵，今（22）日開高後放量勁揚14.41％至47.4元，創去年6月底以來10月高點，早盤維持逾13.5％漲幅，領漲觀光類股。

老四川去年營收8.24億元、年增1.64％，創歷史第3高，毛利率41.4％、營益率7.57％，顯著優於前年39.33％、4.05％。惟因業外收益減少，稅後淨利0.59億元、年減達61.16％，為近8年低點，每股盈餘（EPS）2.8元，低於前年7.3元。

以此推算，老四川去年下半年營收4.29億元、年增4.08％，毛利率41.77％、營益率10.27％，優於前年同期39.26％、6.49％。稅後淨利0.45億元、年增達48.38％，每股盈餘2.12元，優於前年同期1.42元

老四川去年雖面臨疫情逆風干擾，上半年營收3.95億元、僅年減0.89％，毛利率40.99％、營益率4.63％，優於前年同期39.41％、1.53％。惟因業外收益大減98.1％，使稅後淨利0.14億元、年減達88.21％，每股盈餘0.68元，雙創同期新低。

法人分析，老四川2019年5月完成出售高雄市三民區原預計興建中央廚房土地，相關費用雖拖累本業獲利下滑創低，但業外認列處分淨利1.47億元，使稅後淨利逆勢創高，墊高比較基期。

老四川去年上半年營運受疫情衝擊，本業獲利雖自前年同期谷底回升，仍未恢復往年同期水準。不過，隨著國內疫情漸趨穩定，邊境管制帶動內需消費反彈，使餐飲業去年下半年營運狀況明顯好轉，老四川營運表現亦顯著回升。

老四川目前全台設有12家「老四川」麻辣鍋直營店，2018年起發展其他品牌，當年開設「紅亭迴轉麻辣火鍋」及「四川小灶川菜館」，2019年推出麵食品牌「紅對麵」及平價麻辣燙「紅味兵」。惟因調整營運策略，「紅對麵」及「紅味兵」目前已無實體據點。

(時報資訊)