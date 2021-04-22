高雄張姓直排輪男教練涉嫌逼迫7名熱愛學習直排輪的男童、少男口交及自慰，還強拍裸照，甚至用下體磨蹭男童屁股，稱自己沒有固定性伴侶才會犯案，有家長氣得不願和解。高雄高分院22日駁回部分上訴，依妨害性自主罪改判張男10年6月，可上訴。

張男一審遭判9年6月，因該案仍在押中，3月曾以坦承犯罪為由聲請具保，希望停止羈押，但高雄高分院認為有事實足認為他犯行影響社會治安、被害男童及少男的身心至為重大，有反覆實行同一犯罪之虞，為確保後續審判及刑罰執行，裁定延押2個月。

檢警查出，張男2011年就開始犯案，先向一名小五男童表示願意免費教授直排輪，結果兩度誘拐男童回家幫他自慰、口交得逞。

2013年，張男又認識一名小四男童，這次他竟幫男童自慰，還要男童幫他口交，惡行甚至一直持續到男童上國中三年級。直到有家長發現，才報警踢爆。

經查，張男曾在2所國小擔任直排輪教練，他坦承對多名男童下手侵犯，甚至拍下裸照留存，犯案手法幾乎都是先取得孩童家長信任，藉口帶出教學或到處玩玩，結果把人帶到汽車旅館洗澡、看A片，甚至幫男童自慰。

經查，張男至少染指7名男童、少男，有家長甚至氣得希望孩子成年前、張男都不要出獄，也有家長不願和解。

張男為求交保，曾承認「無固定性伴侶、不只對玩直排輪的男童有性衝動」，法官擔心他有再犯之虞，裁定延押。一審認為張男利用男童及少年對他的信任，嚴重影響男童身心正常發展，惡性不輕，但因有自首，獲部分減刑，判9年6月。二審駁回張男部分上訴，改判10年6月。

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(中時 )