巧新科技（1563）21日董事會通過2020年度合併營收54.42億元，營業淨利3.81億元，稅後淨利2.22億元，EPS為1.14元。尤其，巧新2020年下半年營運逆轉勝，特別搶眼。巧新22日表示，公司2020年下半年合併營收30.87億元、年增8.97％，稅後淨利4.12億元、年增3.48倍，EPS為2.11元，優於2019年同期的0.48元，一掃去年上半年營運虧損的陰霾，成為去年度營運，由虧轉盈的最大關鍵。

巧新董事長黃聰榮22日表示，考量公司財務體質健全，將營運成果回饋全體股東，除了去年度盈餘配息外，也提撥部分累計未分配盈餘，作為股利分配之用，因此，21日經董事會決議通過2020年度股利，擬配發每股2元的現金股利，股利配發率高達175％，連續7年每股現金股利，皆保持在2元以上的水準，以21日成交均價71.29元計算，現金殖利率達2.81％。

展望2021年上半年營運，巧新對於整體營運保持成長態勢深具信心，受惠於全球疫情逐漸趨緩，各國經濟振興政策陸續出籠，加上超跑、豪華汽車品牌車廠包括戴姆勒集團、捷豹（JAGUAR）、豐田、福斯集團，及寶馬（BMW）等積極推出休旅車車型、新能源車，及電動車等積極搶占更多的市場份額，創造主要客戶在新車銷售市場的表現持續回溫，驅動巧新客製化輪圈出貨暢旺。

尤其是歐美品牌車廠，更是明顯積極回補庫存水位的情形，加上新客製化輪圈的訂單加入量產排程，不僅貢獻巧新今年第一季營收達18.76億元、年增34.65％，亦推進公司旗下客製化輪圈開拓市場範疇的接單動能，挹注巧新今年上半年的整體營運向上成長的態勢明確。

巧新2020年度合併營收54.42億元，營業淨利3.81億元，稅後淨利2.22億元，EPS為1.14元。巧新說，2020年下半年合併營收30.87億元、年增8.97％，受惠於歐美及日系超跑與豪華汽車品牌車廠主要客戶在暑休後拉貨力道強勁，帶動整體訂單及出貨狀況有良好的表現，營業淨利6.53億元、年增91.28％。

巧新2020年下半年營運，雖面臨新台幣升值的不利因素，而產生業外匯兌損失，但去年下半年稅後淨利4.12億元、年增3.48倍，EPS為2.11元，一掃上半年營運虧損的陰霾，繳出去年度營運由虧轉盈的成績。

巧新分析，公司2020年下半年毛利率、營業利益率、稅後淨利率，分別為31％、21％、13％，上述三率勁揚的主因，主要是受到客製化輪圈的出貨暢旺，尤其來自超跑、豪華汽車品牌車廠需求，更是明顯增加，挹注巧新雲林斗六廠產能利用率，去年9月以來始終維持在近滿載的水位，加上鋁價回沖的利益，因而增加營運的獲利空間。

(工商 )