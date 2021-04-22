水情嚴峻，台中「供5停2」限水措施進入第3週，台中市南屯區公所結合民政及社政力量，主動調查區內長輩及身障者送水到宅需求，除協調街坊鄰居適時幫忙外，對於無人協助且生活難以自理的長輩或弱勢民眾；南屯區公所在限水期間也協助送水，降低限水期間所帶來的不便。

民政局長吳世瑋說，針對獨居老人和行動不便民眾，市府已盤點有取水、儲水、送水困難需求者，在限水期間啟動鄰里互助系統，透過民政志工、社福志工以及社會局媒合團體志工提供關懷、送水，區公所也會視轄區內鄰里居民狀況，對於生活確實難以自理者，主動關懷協助。

吳世瑋指出，像是南屯區公所考量水質衛生保存問題，特地與台糖販賣部協商，以優惠價格採購大瓶裝礦泉水，定期送水至轄內有送水需求的弱勢戶家中，攜手同心度過缺水時期。

南屯區長林秋萬說，公所平時都會定期關懷訪視轄內獨居長輩及行動不便者，停水期間協助照顧更是不能少，逐一電話提醒長輩們事先儲水外，更主動提供送水到宅服務，確保飲用水無虞。

林秋萬指出，每到送水當日，長輩們一早便會坐在門口等待公所人員，雖然行動不便，仍堅持起身不斷向公所送水人員致謝，面露喜悅之情，並直呼「真好，真好」，公所同仁也可藉此機會與長輩們互動寒暄，讓長輩們都能感受到自己並不孤單，有愛無礙一起度過缺水危機。

民政局強調，水情持續嚴峻，呼籲民眾愛水惜水、節約用水，儲存用水時並將容器加蓋，且儲水時間勿超過3天，另儲水容器應每週刷洗一次，避免污染及孳生細菌或病媒蚊。

(中時 )