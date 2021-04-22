高雄市鼓山區昨（21）日驚傳一起砸店事件！晚間10時許，數名惡煞開車來到美術東路三段一家正在網路直播的國際精品店前，一下車就手持棍棒狂砸門口落地窗，導致玻璃碎片四處噴濺，害得店內一名員工眼睛遭割傷，緊急送醫治療。警方獲報後也立即趕往現場拉封鎖線，目前已鎖定嫌犯交通工具，將進一步追緝這群目無王法的兇嫌。

根據《三立新聞網》報導，高雄市鼓山區位於美術東路三段，一家以經營網路購物買賣為主的國際精品店，昨日晚間10時許正在開直播，豈料門口突駛來一輛車，數名看來兇神惡煞的人，一下車就手持球棒砸店，女直播主當下還沒意識過來，表示「什麼砸店，走走走，等我啦」，直至外面傳來劇烈聲響，才不顧正在直播，嚇得拔腿就跑。

該店店長收到消息亦立即前往，將一名眼睛被玻璃割傷的員工緊急送醫，至於現場則是一片狼藉，連停在店門口的2輛汽車和2部機車都遭殃。對此店長回應公司第一次被砸，已報警處理，並強調「我們不會對外結仇，我們店都是正當生意」。

而龍華派出所獲報後，除趕赴現場拉封鎖線外，已將店內員工帶回了解當時情形，初步研判這幫人馬恐嚇意味濃厚，又透過監視器畫面可以得知，數名手持棍棒的惡煞犯案過程約30秒，以及他們使用的犯案車輛，至於動機，還有待警方逮到人後調查釐清。

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(中時新聞網)