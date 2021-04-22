天王周杰倫（周董）與昆凌婚後育有一雙兒女，小周周（Hathaway）和兒子Romeo，一直以來夫妻倆都十分保護孩子隱私，從未讓他們露過正臉，卻將最好的都給孩子，寵兒女無極限，日前周杰倫在價值6.6億的豪宅中，為愛女建造了一座粉紅色城堡，一看出去就是夕陽，豪奢生活令網友看傻了眼。

周杰倫日前在IG發文曬出一張照片，只見他在房間裡打造了小型粉紅城堡，高度直達天花板，儼然就是孩子的夢想小天地，而城堡的一旁就是大片落地窗戶，望出去可以看到一望無際的天空和連綿山巒，窗前還擺了個粉色小沙發，可以讓Hathaway欣賞美景。

周杰倫在文中用英文寫道：「我為我的小公主建造了一座粉紅城堡」，並透露自己會選擇粉紅色，不只是為了愛女，「因為我也愛粉紅色」，貼文曝光後，立刻掀起熱議，網友紛紛直呼，「哥會不會和女兒搶房間住哈哈哈」、「豪宅看出去的視野也太好」、「粉色是哥的專屬顏色」。

事實上，這處豪宅是周杰倫2015年購入的「和平大苑」景觀豪宅頂層38樓，位於大安區，價值高達6.6億元，落地窗能夠眺望整個台北市，而室內裝潢的部分，光是大廳設計就花費了1億元，過去周杰倫和昆凌也曾曬出豪宅的部分內裝，每每總能引發話題。

(中時新聞網)