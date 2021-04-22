8月28日預計將舉行反萊豬、珍愛藻礁、重啟核四、公投綁大選等公投案投票，台灣民眾黨立法院黨團今公布對4大公投案態度，主張「兩好兩壞護台灣」，呼籲支持者反萊豬及珍愛藻礁投下同意票，重啟核四、公投綁大選擇則投不同意票。民眾黨下個月起將在各地舉辦公投議題系列說明會、討論會，預計至少舉辦300場次，呼籲民眾踴躍參與公投投票。

面對4大公投案確定達到連署門檻後，民眾黨主席柯文哲裁示成立民眾黨團公投小組，由黨籍立委張其祿擔任小組召集人，歷經定期會議、檢視基礎資料及傾聽民意後，定調民眾黨對公投案主張。

民眾黨立委邱臣遠、高虹安、蔡壁如、賴香伶、張其祿今舉行記者會，公布民眾黨團對4大公投案主張，分別為反對核四重啟、反對萊豬進口、公投不應綁大選、第三天然氣接收站遷離大潭藻礁地區。

蔡壁如表示，中油第三天然接氣站未興建不會缺電，政府卻拿缺電恐嚇民眾，但蘇貞昌表態要評估三階外推方案，意味著破壞藻礁不是唯一方案，替代方案包括遷址、原地微調、輔助方案等三類，呼籲執政黨召開聽證會，以釐清相關事實。

反萊豬部分，高虹安說，民眾黨長期主張「明白標示，源頭管理」，但所提修關修法草案，都被執政黨打槍，既然執政黨無法做到明白標示，源頭管理，民眾黨團無法接受進口有疑慮的萊豬，因此反萊豬公投案主張投同意票。

重啟核四及公投綁大選兩案，民眾黨將呼籲支持者投下不同意票，主因在於回顧2018年公投綁大選，除造成一邊投票一邊開票的混亂，公投議題包括專業性討論，卻因為政黨動員對立，甚至演變成政黨給予指令。核四是否重啟爭議許久，但在核四廠無法商轉，在安全不確定下，不宜也不應該重啟核四，要求政府加強再生能源開發，讓再生能源比率盡快達標。

(中時 )