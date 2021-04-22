上海商銀搶得頭香，名列金管會第一波核准開辦高資產財富管理，5月正式啟動。除斥資數億元於台北市打造獨棟別墅傳富理財中心，除集結該行優秀團隊，並從外部招募具有私人銀行背景的營運、行銷及商品設計專才，再結合國內前四大會計師事務所的執業會計師團隊，將提供高資產客戶專業且全方位的差異化金融產品與服務。

上海商銀總經理林志宏表示，上海商銀自去年底獲得金管會核准開辦新台幣1億元以上高資產客戶服務業務以來，就全力動員積極籌辦這項新服務業務，經過近四個月的努力，終於即將開始運作，並將負責推展本項業務的單位取名為「傳富理財」

林志宏表示，「傳富理財」在「高資產客戶服務業務」5月正式運作時，能持續加強產品研發能力，以提供更精緻的客製化產品方案，同時也要更用心服務，讓客戶享受金字塔頂端的禮遇，努力達成為高資產客戶「傳富理財，成就未來」的使命。

上海商銀長期深耕重要核心價值客戶的往來關係，也積極開發OBU客戶，發展國際金融業務，林志宏指出，上海商銀是許多客戶的第一個OBU往來銀行，經過這幾十年來的努力耕耘，伴隨客戶共同成長茁壯，奠定了與客戶的深厚關係，「過去我們協助客戶打拼賺錢，未來我們將進一步為客戶做好資金規劃與資產傳承的服務，成為客戶世世代代的最佳金融夥伴。」

近年來國際稅務環境產生巨大的變遷，多項稅務改變的議題更是對台商有相當的影響，上海商銀自三年前即開始向客戶宣導包含共同申報準則(CRS)、經濟實質申報等相關議題，同時搭上「境外資金匯回專法」的實施，結合會計師專業諮詢，提供客戶全球資金配置的可行方案，並搭配家族傳承的設計與安排，滿足高資產客戶世代交替的需求。

上海商銀更進一步表示，「傳富理財」將推出高資產客戶獨享的債券、衍生性商品、私募基金等金融商品，以滿足高資產客戶的理財需求，而私人銀行流行的融資交易，上海商銀的信託業務更是於數年前即已取得許可，也可以讓高資產客戶同時適用。

上海商銀精心打造傳富理財，於台北市仁愛路設立獨棟隱密、獨立性高之專屬VVIP中心，提供高資產客戶尊榮的財管服務業務，除了提供上述客製化的商品，上海商銀也為「傳富理財」客戶提供了許多驚豔的禮遇，除了跨行提款、轉帳、匯款每月99次免費等交易手續費優惠外，更提供高資產客戶生日禮、機場接送、高鐵升等商務艙等特別權益。

(中時 )