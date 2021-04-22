繳稅季節即將來到，星展銀行（台灣）宣布刷卡繳稅優惠方案，使用星展銀行（台灣）信用卡繳納109年度綜合所得稅，不僅可享免手續費的優惠，還可選擇刷卡金回饋或分期零利率，最高可享1,000元刷卡金或12期零利率。此外，新戶申辦「星展eco永續卡」再享1％現金積點加碼回饋，讓持卡人輕鬆繳稅享回饋。

5月1日到6月2日刷星展銀行（台灣）信用卡繳納綜所稅，並於星展銀行（台灣）Card＋ app完成登錄，即可參加刷卡繳綜所稅優惠方案，持卡人可視個人資金規劃需求，選擇滿額刷卡金回饋或是分期零利率二選一：繳稅金額達2萬元、10萬元或30萬元，分別可享100元、500元或1,000元的刷卡金回饋；繳稅金額達3萬元以上的持卡人，亦可選擇12期分期零利率。

同時，星展銀行（台灣）更針對「星展eco永續卡」推出新戶刷卡繳稅加碼優惠。自4月1日起新戶申辦「星展eco永續卡」並刷卡繳交109年度綜所稅，除可享上述滿額刷卡金或分期零利率回饋外，額外享1％現金積點回饋，每戶回饋上限600點現金積點。

除了上述優惠，星展銀行（台灣）也另外提供信用卡分期付款優惠方案。5月1日起至7月31日止，持星展銀行（台灣）信用卡繳納綜所稅並辦理分期付款，當月分期付款金額累積分別達2萬元、4萬元、6萬元、8萬元和10萬元，且為12期以上分期交易，可享300元、500元、700元、900元或1,200元刷卡金回饋。

(中時 )