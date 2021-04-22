今天豪門洋基迎戰勇士，最後以1：4敗下陣來，近期他們戰績非常不理想，而此戰他們派出前賽揚獎強投克魯伯(Corey Kluber)先發，克魯伯本季剛加盟洋基，他曾拿下兩屆美聯賽揚獎，但因傷勢所困身手沒以往強大，但洋基還是在他身上賭一把。而今天他表現並不好，只投了4.2局就被換下場，被敲2支安打，另外繳出4保送2三振，留下2分自責分，後面登板的尼克尼爾森(Nick Nelson)並沒幫他守下，也導致克魯伯吞下本場比賽敗投。

Corey Kluber hasn't completed five innings as a Yankee. Thought tonight would be the night, at 62 pitches through four innings, but alas ... — Bryan Hoch (@BryanHoch) April 22, 2021

接替上場投球的瑟薩(Luis Cessa)、克里斯克(Brooks Kriske)都持續掉分，雖然總共只讓勇士敲出4支安打，但對手高效率打下4分，其中包括萊利(Austin Riley)在第9局陽春炮直接宣判洋基死刑。另外洋基打線此戰揮出5支安打，「法官」賈吉(Aaron Judge)2打數1安打，「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）4打數吞了鴨蛋，厄薛拉(Gio Urshela)、托瑞斯(Gleyber Torres)、福特(Mike Ford)、弗雷塞(Clint Frazier)各敲1安，其中弗雷塞在9局下半貢獻1分打點，這也是洋基今天唯一分數進帳。

勇士這邊「功夫熊貓」山多沃（Pablo Sandoval）4打數1安打，安卓薩(Ehire Adrianza)、歐蘇納(Marcell Ozuna)、萊利三人皆有打點進帳，5、7、9局分別攻下分數，讓洋基毫無還擊之力。洋基投手克魯伯本季勝投還未開張，且自責分率高達5.40，離生涯3.18有段差距，而洋基目前6勝11敗在美聯東區墊底，過去10場僅拿下3勝，連教練都忍不住開罵，本季在傷兵不多情況下，他們戰績依舊低迷，日後可能得持續調整。

(中時新聞網)