「庫茲涅佐夫海軍上將」號（Admiral Kuznetsov）2019年起火 損失數百萬計美元

造船業消息人士告訴俄羅斯官媒，俄國唯一的航母「庫茲涅佐夫海軍上將」號（Admiral Kuznetsov）完成整修後，2022年將進行海試。

據《大眾機械》（Popular Mechanics）網21日報導，這艘以被詛咒聞名的航母亟需新航母汰換，但俄羅斯缺乏資金與工業能力投入，只能進行有限的升級。它的蘇（Su）-33與米格（MiG）-29艦載機將從24架增為26架。

此外，它除了將加裝電戰，通訊與網路系統外，還有「鎧甲-M」（Pantsir-M）近迫武器系統，以及協助艦載機起降的新飛行系統。此外，它甚至將接受340萬美元（近1億台幣）的油漆粉刷。

「庫茲涅佐夫海軍上將」號是在1981年開建，但直到1996年才首度部署。近年來它衰運連連，2009年時，它因電線走火，導致1名機組員喪生。2012年時，它在法國外海故障，由拖船拖回。

接著在2016年時，它在短短兩周內，就折損了兩架戰機。到了2018年，它在薩福諾沃（Safonovo）修船廠浮動船塢維修完畢，準備出塢時，浮動船塢突然沉沒。而船塢沉沒時，一台起重機砸在航母甲板上，不僅留下4×5米的大洞，也導致4人受傷。由於這次事件，使它預定的升級更加複雜化。

然而，它的噩運還沒走完，2019年底它接受維修時，由於工人焊接不慎引發火災，火勢迅速蔓延到內部結構，造成數百萬美元的損失。更糟的是，資金已經捉襟見肘，去年船廠廠長因涉嫌貪瀆，污了約50萬美元（約1,400萬台幣）的清理油箱費而被捕。

近15年來，俄羅斯數度宣布，要打造汰換「庫茲涅佐夫海軍上將」號的新航母。然而，俄羅斯既缺乏打造完全現代化航母的資金，船廠也沒有足夠的空間打造這麼大的水面艦。最後他們只好回頭，繼續依靠這艘早就該退役的破舊航母。而「庫茲涅佐夫海軍上將」號真的能在明年海試嗎？或許唯有時間才能說明一切了。

(中時新聞網)