製鞋業者志強-KY(6768)今以每股49元上市掛牌，目前訂單能見度已至6月，正在洽談7~8月的訂單，多頭氣勢如虹，晨盤一度衝至95元，大漲將近1倍，蜜月行情十分剽悍。

志強董事長陳維家指出，目前手上訂單已看到6月，正在洽談7、8月的訂單當中，預期今年下半年業績將優於上半年，全年度營運將比去年來得好。雖然2021年歐洲盃、2022年世界盃即將開打，不過，全球疫情仍還未正式結束多少還有些影響，運動鞋買氣還沒有完全的回溫，受惠休閒鞋訂單，今年營收將重返成長軌道。

志強-KY為Adidas、Nike、Decathlon及Puma等國際知名品牌的鞋類供應商，公司持續在東南亞擴廠，柬埔寨志寨廠已開始投產，預計將增加100萬雙產能，緬甸因政局因素，緬甸廠擴產進度延後，今年將轉往印尼擴廠。

志強-KY今年3月營收已轉為較去年同期正成長，本次上市發行新股完成籌資14.49億元。志強-KY每年銷售鞋品約4000~4300萬雙，其中以足球鞋為大宗，年銷售量約2000-2100雙，占全球足球鞋市場約20-21％，占兩大運動品牌Adidas和Nike足球鞋製造的38%和35%。

志強去年營收為135.15億元，稅後淨利為4.09億元，EPS為2.35元。

(時報資訊)