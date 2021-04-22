投資人對加拿大央行準備縮減支持力道給予正面回應，周三加元兌美元匯率急升，創下2020年6月來最大單日漲幅，多倫多股市亦反彈走高。

加元（loonie）兌美元盤中一度勁揚1.23%，最高升至1.2461兌一美元，創下10個月來最大單日漲幅，尾盤升值0.9%，報1.2495兌一美元。

加拿大大盤指數收漲0.5%，為19,143.25點，收復此前連跌兩日的部分失土。

SIA Wealth Management首席市場策略師Colin Cieszynski表示，因為今天加拿大央行所發表的談話，市場對加拿大經濟前景更為憧憬。他表示，加拿大可能是首先開始縮減激勵規模的國家之一，這是有道理的，加國的經濟數據一直相當樂觀。

加拿大央行周三維持基準利率不變，仍為歷來最低的0.25%，但是將該國今年經濟成長預測從4%大幅調升至6.5%，並將買債規模從每周40億加元縮減至每周30億加元，暗示可能提前在2022年下半年就開始升息。

該央行預期加拿大2022年與2023年經濟將分別成長3.7%及3.2%。

為了在疫情期間為加國經濟提供支撐，該央行去年啟動了大規模購債的量化寬鬆（QE）計畫。

這項縮表計畫使加拿大央行與美國聯準會、歐洲央行等其他主要央行的做法背道而馳，這些央行均已承諾將維持購債計畫不變，甚至不排除加快購債速度。

稍早前加拿大統計局公布，加拿大3月通膨率年增率翻升一倍，達到2.2%。

(時報資訊)