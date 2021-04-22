數字(5287)旗下591實價登錄統計，同社區但不同格局房屋的每坪單價與平均價的價差比可達5％，為了幫助買屋者更方便查詢社區同格局的實價，591實價登錄新推出「格局查成交」功能，讓房價查詢更具參考性。

在格局偏好上，根據591實價登錄2020年台灣七都（六都＋新竹縣市）不同房型成交數據顯示：3房是買屋客最愛的房型（41.4％），其次是2房（20.7％）、4房（18.1％）、5房（10.4％），1房則較乏人問津（9.4％）。南北也有區域差距，台北市成交前三名格局依序為3房2房1房，而新北及桃園前三名為3房2房4房，台中、新竹是3房4房2房，台南、高雄則為3房4房5房。全台均以三房成交為主，但從北到南，房價越低的城市，多房房型成交數更多。

目前民眾在查詢實價登錄時，通常只能參考到社區的平均單價，但若社區近期歷史成交物件的格局、坪數差異較大時，平均單價的參考性會有所降低，需要進一步篩選匹配到同格局成交物件進行比對參考，這對大多數首購新手來說，比較難把握。以台北市2020年成交量前十社區的實價資料為例，十個社區不同房型較均價最大價差平均為5％；交易最多的台北晶麒，1房格局單價63萬元，2房格局單價65.9萬元，較該社區平均單價64.8萬元的差距在1到2萬元。而格局或坪數越大，價差所帶來的總價參考差異還會更大。

為了方便用戶更高效精準地查詢實價，繼剔除特殊交易、拆算車位功能後，591實價登錄又推出「格局查成交」：591根據過去2年所有歷史成交、物件銷售價，經大數據智能計算，可查詢社區成交量排名前兩名的格局房價信息，讓同格局成交單價、議價率更有參考性。除此之外，當用戶查看該社區實價登錄資料時，除了格局，還可進一步篩選樓層、坪數，更精準匹配用戶中意物件的歷史實價。591實價登錄也同步上線「區域均價」查詢功能，可追蹤台灣各行政區過去1年的歷史成交單價。

(時報資訊)