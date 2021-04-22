台積電創辦人張忠謀應邀出席2021大師智庫論壇，他分析台灣要有第二座護國神山很難，他分析需要有一些條件，包括對全世界重要、有高市場占有率的行業，要有創新產品或商業模式，以及多年經營及努力等。財信傳媒董事長謝金河也認為台灣不容易有第二座神山，並強調從個股的總市值篩選可看出端倪。

謝金河在臉書發文指出，2019年底，張忠謀提到台灣的半導體產業勢必成為全球地緣政治的焦點，這一年來大家都強烈感受到了。這回張創辦人提到台灣要有第二座護國神山很難，同樣引起外界熱烈討論。

張忠謀定位護國神山，必須有如下條件：對全世界重要，有高市場占有率的行業，創新產品及商業模式，及多年經營及努力，綜合這些條件，他只看到半導體製造，要創造下一個護國神山，張忠謀只有一個字：「難」！

謝金河提及，他和呂宗耀接受李鴻基與谷月涵之邀，參加來賓之夜論壇，他們彼此都有一個共識，就是「台灣不容易有第二座神山」，正好與張先生的論點互相呼應。要成為護國神山，除了張先生開出的條件，我們從總市值就可以看到端倪。台灣的台積電市值約6000億美元，和台灣GDP總量相近，這當然會是台灣的護國神山。

謝金河表示，往下找，誰是護國神山？鴻海590億美元，聯發科558億美元，都不到台積電十分之一，300億美元級的也只有台塑化及中華電信，台達電努力往上爬，市值也只有277億美元，最大的金控國泰金只有238億美元。「大家都很希望台灣有第二座護國神山，甚至是護國群山，但這只是大家的期待！還要更努力。」

謝金河直指，其實市值比股價重要，像這些年，大立光很大的心思在防杜外人介入經營權，卻忘了創造更大的市值，如今已遠遠被舜宇光學拋離，如今長榮海運市值很可能進一步超越大立光，成為市值第18的企業。而聯發科挑戰高通，還有未竟之志，鴻海必須在MIH得分。

(中時新聞網)