大陸股市跟隨外圍開市向好。上證指數22日開市報3,482點，漲9點，漲幅為0.29％。深成指開市報14,219點，漲68點，漲幅為0.48％。

香港信報報導，滬深300指數開市報5,114點，漲15點，漲幅為0.3％；創業板指數開市報2,941點，漲24點，漲幅為0.83％。

各類股普遍上漲，煤炭股漲近1％；金融、化工、有色金屬、鋼鐵、石油、房地產、水泥和電力股均靠穩。

(工商 )