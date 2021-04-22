2021屏東黑鮪魚文化觀光季將於4月24日登場，活動期間將舉行一系列活動，內容包括：5月1日勞動節晚間「海洋音樂會」將邀請玖壹壹、ELLA等星光藝人重磅登場，掀起黑鮪魚季第一波高潮；屏東縣政府表示，今年黑鮪魚季有「一番賞」抽獎、黑鮪魚限定便當、超值套餐、千元福袋等活動，黑鮪魚季期間消費滿額，還可以把限定版的「屏安御守」帶回家！

屏東黑鮪魚季自2000年開辦迄今邁入第21年，是國內第一個結合產業、文創、觀光的活動，每年「第一鮪」報到時，民眾就知道到東港參加黑鮪魚季，今年第一鮪拍賣以每公斤1萬元標出，創下新高天價，為黑鮪魚季揭開序幕；而為迎接來自全國的遊客，縣府特別在聞名的東港鎮光復路「海產街」佈置燈景裝置藝術，4月24日起點亮東港。

屏東黑鮪魚季將登場 第一波高潮海洋音樂5月1日登場。圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處提供

屏東縣政府傳播暨國際事務處指出，5月1日晚間將在東港鎮東新國中前舉辦「海洋音樂會」，邀請玖壹壹、ELLA(陳嘉樺)、朱海君、蕭煌奇、許富凱、康康等藝人演出，卡司陣容強預計將吸引爆滿人潮high翻東港。此外，6月5日晚間在東隆宮前還有一場「黑鮪魚季台啤民歌之夜」，將有施孝榮、殷正洋、民雄、鄭怡、李翊君、許景淳、南方二重唱等歌手與大家分享經典好歌。

延續近年大鮪扭蛋機熱潮，今年黑鮪魚季在東港候船室旁設置「一番賞」抽獎裝置，5月1日起每日上午11時30分至下午6時30分開放，民眾只要花費200元，就有機會抽中ASUS筆電、AirPods Pro、超大黑鮪魚造型抱枕等1000多份獎品，最大獎是iPhone 12 Pro手機10支，大家可以前往試手氣。

東港是海鮮之都，美食絕不可錯過，縣府與東港知名海鮮餐廳合作規劃黑鮪魚「限定便當」及「超值套餐」，其中以「黑甕串otoro」為主要食材做成獨有的味自慢便當，黑鮪魚季活動期間每周六、日中午11：30至13：00在「一番賞」旁販售，每日限量200個。如果親友相聚，還可以和海鮮餐廳訂「超值套餐」，一桌只要3000元。

活動期間正值東隆宮三年一科迎王平安祭典，屏東也配合宗教盛事推出在地小旅行，路線包含大鵬灣單車漫遊、宗教人文小旅行、東港在地美食之旅、海上遊艇體驗，讓民眾能夠深入了解迎王平安祭典的意義與歷史，及體驗漁村生活樂趣。

縣府同時與在地業者配合推出美食、旅遊、伴手禮優惠，只要憑摺頁或手機出示官網在地優惠頁面，到合作商家消費，可享9折或第二件半價等優惠；東港、林邊、小琉球等合作旅宿業者，也有不同的住宿優惠。

另外，黑鮪魚季活動期間在大東港地區（含新園、東港、小琉球、林邊）餐廳單筆消費滿2,000元發票、伴手禮單筆消費滿1000元發票或住宿1晚收據，檢具發票或收據，即可至「一番賞」服務台免費兑換限量「屏安御守」1個。活動中收入所得及發票將於活動後全數捐贈公益團體使用，一起做愛心。

此外，縣府還在黑鮪魚季活動官網推出預訂限量精選千元福袋，內含在地店家價值超過1000元的特色商品，將於母親節期間宅配到民眾手裡，成為為媽媽母親節禮物。

相關活動訊息可至屏東縣政府官網、黑鮪魚季活動官網(https://www.i-pingtung.com/2021ptcf) 或「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書粉絲頁查詢。

(中時新聞網)