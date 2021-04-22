【旅遊經 編輯部報導】

蘭陽平原近十年來首見，大數量的大濱鷸鳥群在宜蘭縣五結鄉季新村出現，讓相關單位相當與當地漁民興奮，也供愛鳥、愛好攝影的民眾賞鳥趣。當地居民回想二十年前，賞鳥前輩們口中的「姥鷸（大濱鷸）」，在宜蘭是十分普遍的春過境水鳥。二十年後的今天，大濱鷸的全球總數量減少77％，雪崩式下滑，與黑面琵鷺同為國際自然保護聯盟(IUCN)紅皮書的瀕危（EN）等級。雖然大濱鷸不如黑面琵鷺般廣為人知，但處境同樣危急。大濱鷸的全球族群量「崩壞」主因，據了解是因為「東亞-澳洲遷徙線」的潮間帶泥灘地大量流失，還有部分地區龐大的人為獵捕壓力。除了大濱鷸，許多依賴這條遷徙線的鷸、鴴科水鳥也同樣面臨生存危機，如紅腹濱鷸、紅腰杓鷸(黦鷸)、紅胸濱鷸、翻石鷸，皆亟需關注。

養殖戶將水位放低，讓魚塭化身為鷸、鴴科鳥類的「大飯廳」

除了大濱鷸，斑尾鷸、紅腹濱鷸、彎嘴濱鷸、紅胸濱鷸也都上門光顧了！

大濱鷸（姥鷸）

今年共有7位養殖戶參與，合作面積增加至7.33公頃

為了保育這群高度依賴「低水位泥灘地」環境的鷸、鴴科鳥類，羅東林區管理處與宜蘭縣生態農業發展協會合作，與在地養殖戶達成協議，於春過境期間（4/1～4/30）藉由人為控制水位，讓魚塭化身能讓候鳥能安心吃飯、休息的「大飯廳」。

這個「為春過境候鳥開餐廳」的計畫從去(2020)年開始、成果豐碩，今年更擴大行動，共有7位在地養殖戶加入，合作面積從去年2.56公頃增加至7.33公頃，泥灘地增加、餐廳變大了，大濱鷸的數量也跟著創下新高，單日最大量曾達139隻，是宜蘭魚塭環境近十年來首見的紀錄！

看到大濱鷸前來自己的魚塭用餐，合作養殖戶亦感到很開心，能幫助到這些遠道而來的過客。宜蘭在地20年資深賞鳥人暨東北區國土生態綠網計畫主持人林哲安也表示，自2005年就不曾見到魚塭有這麼大量的大濱鷸，真的很感動，希望這會是一個讓大濱鷸逐漸回到過去數量的契機。

此次棲地營造行動至今已進行約三分之二的時間，除了大濱鷸，紅腹濱鷸、紅胸濱鷸的數量也很精彩，4月最後兩週，彎嘴濱鷸、黑尾鷸等水鳥也將陸續出現，為魚塭帶來不一樣的風貌。期望這群面臨巨大生存危機的水鳥們，能夠在此飽餐一頓、順利回到北國繁衍，明年帶著家人一起再度光臨「大飯廳」，而民眾也可藉機了解當地魚塭養殖，與生態共存漁貨新鮮、健康！

歡迎大家至季新欣賞這些遠道而來的嬌客，但別忘了保持「安全距離」～

※.賞鳥資訊──

魚塭位置：宜蘭縣五結鄉季新村

※.賞鳥守則──

1.請於馬路邊溪賞，勿走入魚塭堤岸。2.動作放慢、聲音放輕，勿驚嚇鳥群。3.遇見地主問聲好，有他們才有鳥可以欣賞。

(中時新聞網)