由漢翔公司自製研發的「勇鷹號」高級教練機，原型機22日首度在台東志航基地進行試飛，讓不少軍事迷守候起降英姿。國防部預計今年底2架交由空軍，2024年33架優先撥交志航基地。
22日早上7點多，勇鷹號緩緩滑行在志航基地跑道上，先由IDF經國號戰機起飛，隨後再由勇鷹號起飛，由於勇鷹機型較小，起飛距離相當短，和F-5系列戰機較長的滑行有很大差異。
許多軍事迷得知勇鷹號昨日進駐台東志航基地後，今早就在基地外圍守候等待，看到紅、藍、白色機身出現在跑道上，立刻拿起高倍相機、攝影機拍個過癮，直呼「太帥了」。
軍方人員表示，勇鷹號21日由1架IDF經國號戰機隨側伴飛飛抵台東志航基地，進行一連串測評，任務告一段落後，將飛往台中清泉崗基地，坦言確實在F-5戰機接連事故後，也加緊勇鷹的相關測評。
據了解，勇鷹性能佳，不管航電、操作系統，或實施對空、對地訓練科目，都符合空軍作戰需求，且擴充能量範圍很大；預計年底交付空軍2架後，2024年33架給志航基地，取代F-5系列戰機。
(中時 )
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