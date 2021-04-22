【旅遊經 編輯部報導】

新竹市府在勞動節連假前夕，將台灣燈會舉辦花燈競賽，精彩作品近日已現身孔廟廣場，並將於本周末4月24日至5月2日正式展出，每晚18時30分至22時點燈，也為新竹市光臨藝術節暖身，提的一提的是300組報名作品將於今(22)日評選出「燈王」，除了燈會展出，活動期間周末，廣場周邊還有街頭藝人、學生社團輪番演出，下午15點起更集合80多攤文創市集。

2021台灣燈會正式轉型為「新竹光臨藝術節」，將在暑假7月9日登場，有別於過往，光臨藝術節結合新竹科技、歷史的城市特色，以光雕投影，展現光影藝術，更重現建築之美。

新竹林智堅市長表示，台灣燈會因疫情停辦，市府民調顯示有7成受訪者「希望燈會作品再次展出」，來自各校園、單位許多曾參與花燈製作的小小燈藝師、家長們也引頸期盼，花燈作品有展出機會。新竹市特別推出光臨藝術節系列活動，展出全部花燈，各校精美又有創意的作品，並找來專業評審評選花燈，將選出「燈王」與優秀作品，藉此鼓勵小小燈藝師們。

市長視察花燈

新竹教育處表示，竹市近千名師生也創作170件作品，他們以「多媒材花燈」為主題，不限於傳統素材，而利用塑膠布、竹子、木頭、玻璃等新穎材料製作花燈。他們自去年暑期參與16場的美感燈藝課程，不僅認識台灣傳統燈藝，更學習光影藝術等，還與藝術家們一同創作，成果驚豔。

光臨藝術節花燈競賽將在4月24日至5月2日18時30分至22時登場，每逢假日，下午15時起將有文創市集，總計80多個攤位，包含運用天然材質的「Gohan好物製作」、甜點「郁郁YùYù」等。還將邀請學生音樂、舞蹈等社團，帶來17場次表演，如虎林國中帶來精彩的北管演奏和布袋戲大戲；南寮國小「口琴隊」將帶來音樂演出。

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來自全台花燈本周六將在孔廟廣場展出

來自全台花燈本周六將在孔廟廣場展出

(中時新聞網)