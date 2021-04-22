【旅遊經 編輯部報導】

大鵬灣年度觀光及水域活動盛事「大鵬灣帆船生活節」今年將於 4 月 30 日在大鵬灣濱灣碼頭熱鬧登場，活動為期10天至5月9日止，活動期間「大鵬灣帆船生活節」登場灣域上將有遊艇船聚，民眾可以自駕及一日船長體驗，其中包括場面相當壯觀的帆船競賽嘉年華同時登場，加上灣畔音樂演出不間斷場次多達50多場，同時屏東觀光圈30多間特色商家於海灣市集展售，及推出逾百條行程商品之線上線下創新購物模式，有興趣的民眾不妨儘早規劃遊程，體驗南臺灣美好海灣風情。

交通部觀光局主任秘書林佩君表示，大鵬灣擁有特殊潟湖環境條件，未來將型塑大鵬灣成大鵬灣遊艇港為政策目標，做為南臺灣最亮眼海洋休閒度假園區；同時，也透過國家風景區管理處為平台，建置區域產業聯盟的屏東觀光圈，讓大鵬灣的觀光效益擴大到全屏東縣。

大鵬灣港將成為南臺灣海洋休閒遊艇及帆船的重要基地，進一步可串聯高雄、台南、澎湖的遊艇，成為南台灣區域型海洋觀光帶，未來也會成為外籍遊艇帆船來台的入口港岸。大鵬灣管理處以屏東觀光圈發展理念，將運動結合食、宿、遊、購各觀光產業，整合推出「大鵬灣帆船生活節」活動，塑造運動觀光的觀光品牌。鵬管處表示，今年活動再度與交通部航港局共同主辦，擴大遊艇活動推廣，增加針對持有遊艇及動力小船駕駛執人員規劃遊艇自駕體驗、針對遊艇玩家規劃船聚，而一般民眾則安排1日船長體驗；秉環境優勢賡續辦理國內具規模之帆船賽事，並擴大結合推廣「屏東觀光圈」線上及線下創意產品，整體以策展概念注入創意展演藝術、市集與小旅行，充分與在地產業鏈結。

「輕奢出海」體驗水上活動可說相當多元，其中包括：遊艇自駕體驗，民眾只要有駕照，體驗價300元，而且全額抵市集消費，還有遊艇讓你開的福利；豪華遊艇「輕奢出海」體驗，彷彿像是電影中的明星，民眾在濱灣碼頭可以搭乘遊艇享受出海樂趣，好好享受在海上的假期，活動日期為5/1(六)-5/5(三)，活動日於10:00、11:00、14:00、15:00開船，現場報名，優惠1,200；4/30-5/2、5/5-5/9還有潮口平台的紅樹林秘境探索，可划著獨木舟穿越紅樹林河道，近距離觀賞招潮蟹與彈塗魚，每日一梯次1.5小時，一梯40人，將舉行8梯，民眾可至活動官網預約報名，原價500元早鳥票，每日前十名，每人補助100元，額滿為止；5/3(一)、5/4(二)、5/6(四)、5/7(五)有一日船長航行體驗，採網路報名系統與現場服務台報名優惠價700元（原價900元），套票一大一小優惠價1200元（原價1500元）；5/8(六) 在帆船基地可以海上乘風SUP+獨木舟體驗，於活動日當天10:00、11:30、14:00、15:30活動舉行，採網路報名與現場服務台報名。

鵬管處提醒，還有許多體驗行程已開放線上預訂，包含與東港返鄉青年團體合作，推出深具在地文化與觀光體驗特色的遊程，帶您製作午仔魚一夜干、魚丸DIY、頂樓夕陽辦桌等，活動期間海灣市集也串連屏東觀光圈特色農漁特產，搭配灣畔光環境展售到夜間九點，遊客屆時也可以藉機感受大鵬灣的海灣新生活。

相關訊息可至大鵬灣帆船生活節活動官網或至勇闖大鵬灣幸福小琉球粉絲專頁查詢！

(中時新聞網)